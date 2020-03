FIFA adia jogos da qualificação sul-americana para o Mundial2022

"Acedendo ao pedido da CONMEBOl, a FIFA decidiu-se pelo adiamento dos próximos jogos de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar", informou a CONMEBOL, através de comunicado.



Desta forma, as partidas das duas primeiras rondas do apuramento, agendadas para o período entre 23 e 31 de março, foram adiadas para data a definir.



Na mesma nota, a CONMEBOL refere que futuras alterações ao agendamento dos jogos serão decididas pela FIFA, "sempre com o objetivo de proteger a saúde e segurança de todos os envolvidos".



Na primeira jornada do apuramento sul-americano estava marcado um duelo entre dois treinadores portugueses: a Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, ia receber a Venezuela, comandada por José Peseiro, em 27 de março.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.



A Itália é o caso mais grave depois da China, com quase 13.000 infetados e 1.016 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.