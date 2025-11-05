FIFA anuncia criação de prémio em prol da paz

O prémio pretende distinguir indivíduos que, através do seu compromisso e das suas ações, tenham lutado pela paz e contribuído para unir pessoas em todo o mundo.



De acordo com a FIFA, o galardão será atribuído anualmente, em nome de todos os amantes do futebol no mundo que, através do desporto, contribuem diariamente para o lema da instituição: "O futebol une o mundo".



O primeiro vencedor receberá a distinção das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, no dia 05 de dezembro, durante o sorteio final do Mundial2026, que decorrerá em Washington DC, nos Estados Unidos.



"Num mundo cada vez mais instável e dividido, é fundamental reconhecer a contribuição extraordinária daqueles que trabalham para pôr fim aos conflitos e unir as pessoas num espírito de paz”, afirmou Gianni Infantino.



Com esta iniciativa, a FIFA pretende reforçar o papel social e simbólico do futebol como instrumento de união global e de promoção da paz através do desporto.