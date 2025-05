FIFA anuncia Mundial feminino de 2031 com 48 seleções

"Após consultar as confederações e outras partes interessadas, e considerando os notáveis avanços recentes do futebol feminino em todo o mundo, o Conselho da FIFA decidiu por unanimidade expandir o número de seleções participantes no Mundial feminino da FIFA de 32 para 48 a partir da edição de 2031", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo que rege o futebol mundial.



A FIFA acrescenta que a "decisão tomada ampliará significativamente a representação, oferecendo a mais nações e jogadoras o acesso à competição de elite e acelerando o investimento no futebol feminino em todo o mundo".



A edição 2031 do Mundial feminino com 48 seleções adotará um formato de 12 grupos, com um número de 104 encontros, ao invés de 64, e será estendido em uma semana.



"Não se trata apenas de ter mais 16 seleções a jogar o Mundial feminino da FIFA, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais Associações-Membro da FIFA tenham a oportunidade de beneficiar do torneio para desenvolver as suas estruturas de futebol feminino", justificou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, citado no comunicado.



Na vertente masculina, o Mundial2026 será disputado pela primeira vez por 48 seleções, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, onde Portugal vai tentar estar pela nona vez na fase final de um Campeonato do Mundo, a sétima consecutiva.