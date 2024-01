FIFA autoriza Conselho de Arbitragem a explicar decisões do VAR em tempo real

A autorização da FIFA e do International Board (IFAB) vai permitir que um árbitro possa explicar no estádio, em tempo real, uma decisão factual que tenha tomado, através de um sistema sonoro, enquanto os espetadores em casa ficarão elucidados através da transmissão televisiva.



Esta comunicação versa sobretudo duas situações específicas, nomeadamente “todos os lances em que o árbitro se dirige à zona de revisão do VAR” e aqueles de “revisão factual”, como por exemplo foras-de-jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti.



“Os organismos internacionais consideraram que a experiência de vários anos da videoarbitragem portuguesa confere-lhe a maturidade necessária para dar o próximo passo. O CA já tinha requerido o ano passado a autorização que lhe é agora concedida”, congratula-se a FPF.



A medida, numa primeira fase em modo de teste, vai ser aplicada nas competições em que o sistema VAR está implantado, nas competições profissionais e na fase final da Liga 3, sendo que, agora, o CA fica a aguardar que a Liga de clubes indique os estádios que reúnem condições para a sua execução.



“É uma grande conquista da arbitragem portuguesa e uma excelente notícia para o futebol português e para os adeptos em geral. A partir de agora, os árbitros estarão autorizados a explicar ao vivo o que decidiram e porque o fizeram, após uma revisão. Desta forma, todas as pessoas que estão no estádio a assistir ao jogo, e mesmo via televisão, ficarão mais esclarecidas. Era um objetivo nosso e tínhamos, aliás, sido os primeiros a fazer esse pedido à FIFA e ao IFAB”, regozijou-se o presidente do CA, José Fontelas Gomes.



“Em nome da transparência de processos no futebol”, o dirigente recorda que Portugal foi dos primeiros países a implementar a tecnologia VAR bem como a divulgar os áudios das decisões árbitro-VAR, prometendo continuar a “fazer tudo para que os adeptos compreendam melhor a arbitragem.



Este sistema já existe noutras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.



A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema, não sendo ainda certo quando é que se vai iniciar.



Desde setembro de 2023, as comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol passaram a ser feitas através de um programa televisivo mensal.



Antes, em 24 de julho, o CA da FPF tinha defendido a divulgação das comunicações para “um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada”, anunciando, então, que: “Na época que agora se inicia, o CA divulgará, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado”.



“O CA é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar”, defendeu o órgão liderado por José Fontela Gomes.