FIFA com três candidaturas para receber Mundial de futebol feminino de 2027

As duas candidaturas conjuntas foram apresentadas por Bélgica, Alemanha e Países Baixos, e por México e Estados Unidos, estando a decisão sobre quem vai receber a fase final prevista para o Congresso da FIFA que vai decorrer em 17 de maio, em Banguecoque, Tailândia.



Em 25 de novembro, a África do Sul anunciou que se retirava do processo de seleção, preferindo "apresentar uma candidatura mais bem preparada para 2031", como explicou a sua federação.



Os Estados Unidos acolheram sozinhos os Mundiais de 1999 e 2003, enquanto a Alemanha recebeu a edição de 2011.



O Mundial2023, que contou pela primeira vez com a presença da seleção portuguesa, foi organizado conjuntamente pela Austrália e pela Nova Zelândia, com a Espanha a conquistar o título.