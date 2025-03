FIFA distribui 926 milhões no Mundial de clubes

Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol mundial anunciou que este "bolo" financeiro foi já aprovado pelo Conselho FIFA, incluindo ainda um mecanismo de solidariedade que permitirá distribuir verbas por clubes por todo o mundo, e não só para os participantes, entre eles FC Porto e Benfica.



“O Mundial de Clubes FIFA não será apenas a cimeira de topo do futebol de clubes, mas também uma vívida demonstração de solidariedade, que beneficiará todos os clubes, em geral, a uma escala sem precedentes e que nenhuma outra competição logrou”, destacou, citado em comunicado, o presidente da FIFA, Gianni Infantino.



O Conselho aprovou por unanimidade o Relatório Anual relativo a 2024, que inclui um objetivo de lucro de 13 mil milhões de euros para o ciclo 2023-2026, 90% dos quais destinados ao “desenvolvimento” da modalidade a nível global.



Ainda quanto ao Mundial, Infantino garantiu que “todo o dinheiro será distribuído pelos participantes”.



Ao todo, vão ser 63 jogos no Mundial de clubes, em 12 estádios e em 11 cidades, entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, que vai também acolher os dois jogos das meias-finais, em 8 e 9 de julho.



O FC Porto está integrado no grupo A, com Palmeiras, de Abel Ferreira, Inter Miami e Al Ahly, enquanto o Benfica vai defrontar Boca Juniors, Auckland City e Bayern Munique.