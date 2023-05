FIFA lamenta morte do mexicano Carbajal

”, escreveu Infantino na rede social Twitter, lembrando que o antigo guarda-redes deteve esse recorde de participações durante 32 anos.Antonio "Tota" Carbajal, que disputou os Mundiais de 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966, foi o único a somar cinco presenças em fases finais até 1998, quando o alemão Lothar Matthäus igualou o feito, participando nos Mundiais de 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998.A Carbalal e ao antigo médio germânico juntaram-se depois o mexicano Rafa Márquez, e após o Mundial de 2022 o português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o mexicano Andrés Guardado, numa lista de seis jogadores com pelo menos um jogo disputado em cada edição.Nascido em 7 de julho de 1929, Carbajal, que foi convocado para os Jogos Olímpicos Londres1948, mas não jogou, somou 48 internacionalizações pela seleção do seu país, e fez quase toda a sua carreira no León (1950-1966), depois de ter representado o Real España, durante duas temporadas.Antonio Carbajal morreu na terça-feira, num hospital de León, no estado mexicano de Guanajuato, onde estava internado há uma semana devido a problemas de pressão arterial.