FIFA manda repetir Brasil-Argentina e multa federações

Além de ter decretado a repetição do encontro, em data e local ainda a designar, a FIFA multou as federações dos dois países, punindo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com 480 mil euros e a Federação Argentina de Futebol (AFA) com quase 200 mil.



Em 05 de setembro de 2021, a partida da sexta jornada da fase de apuramento sul-americana, em São Paulo, foi interrompida pelas autoridades de saúde brasileiras, para levar a isolamento quatro jogadores argentinos provenientes da Inglaterra, que estariam em incumprimento com as normas relativas à covid-19 em solo brasileiro.



A decisão agora anunciada pela FIFA suspende em dois jogos internacionais os quatro futebolistas argentinos envolvidos: Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero.



A posição do Comité Disciplinar da FIFA foi tomada após uma “investigação minuciosa” e concluiu que a suspensão do encontro “respondeu a várias deficiências nas respetivas responsabilidades e/ou obrigações das partes implicadas”, desde o respeito pelos protocolos sanitários à própria suspensão do jogo logo aos cinco minutos.



Brasil, líder da ‘poule’ sul-americana, com 39 pontos, e Argentina, segunda classificada, com 35, ambos com menos um jogo realizado do que as restantes seleções, já estão apurados para a fase final do próximo Campeonato do Mundo, quando faltam disputar duas jornadas da fase de apuramento.



Equador, terceiro, com 25 pontos, e Uruguai, quarto, com 22, ocupam as restantes vagas de apuramento direto para o Mundial2022, enquanto o Peru tem 21 e está no quinto posto, que dá acesso aos ‘play-offs’ intercontinentais.