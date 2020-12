FIFA mantém formato `reduzido` do Mundial de clubes no Japão em 2021

O Mundial, que iria contar pela primeira vez com 24 equipas, estava marcado para junho de 2021, na China, mas o impacto do novo coronavírus em todo o mundo levou a entidade que rege o futebol mundial a adiá-lo.



Agora, o torneio vai decorrer no formato tradicional de sete clubes no Japão, em dezembro de 2021.



A FIFA pretendia que a edição de dezembro de 2020 no Qatar (entretanto adiada para fevereiro de 2021) fosse a última com a participação de sete clubes - os seis campeões continentais e o campeão da Liga doméstica da nação que recebe o Mundial -, um formato que acaba por atrair pouco interesse mediático e que tem sido vencido frequentemente pelo clube europeu.



Apesar de tudo, Gianni Infantino, presidente da FIFA, disse em conferência de imprensa virtual que o Mundial de 24 clubes "ainda está na agenda", realçando que só ainda não foi decidido quando é que o mesmo avança.



Segundo a Associated Press (AP), a introdução do torneio nos novos moldes poderá estar apontada para junho de 2025.



Paralelamente, a FIFA anunciou também hoje que o seu congresso anual já não vai ser realizado em Tóquio, sendo feita uma reunião virtual 'online' em maio, também por causa da pandemia.



