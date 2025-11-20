FIFA promete novas medidas para a proteção das jogadoras de futebol

García Silvero recordou que o Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, criado em 2001 e inicialmente pensado apenas para homens, começou a ser adaptado a partir da temporada de 2018/2019 com o objetivo de incluir garantias básicas para as jogadoras.



Em 2021, foram introduzidas medidas relativas a períodos de inscrição específicos para licença de maternidade e proteção contratual nessas situações.



Segundo o responsável, estas regras representam “uma transformação do sistema”, reforçada em 2024 com novas regras para licenças parentais, adoção e saúde menstrual, extensíveis também a treinadoras. A ausência por motivos de saúde menstrual, mediante atestado médico, deixa de ter impacto salarial.



García Silvero defendeu ainda a necessidade de medidas de conciliação familiar obrigatórias em grandes competições, destacando também o único caso relativo ao Lyon, que foi obrigado a compensar financeiramente a islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir após falhas no pagamento durante a gravidez.



A FIFA pretende agora avançar para uma “versão 3.0” das regras, com o objetivo de reforçar ainda mais a proteção das atletas nos 211 países membros.