FIFA pune Malásia com três derrotas por fraude na naturalização de jogadores

Além de ter imposto derrotas nos três encontros particulares (nos quais a Malásia tinha empatado 1-1 com Cabo Verde e vencido a Palestina, por 1-0, e Singapura, por 2-1), a FIFA aumentou no equivalente a 10.700 euros a multa de 376.000 euros aplicada à federação malaia, que já manifestou intenção de recorrer para o Tribunal Arbitrado do Desporto (TAS).



O organismo regulador do futebol mundial tinha suspendido por um ano sete jogadores, provenientes da Argentina, Brasil, Países Baixos e Espanha, que foram naturalizados pela Malásia em violação das regras da FIFA e atuaram na vitória por 4-0 frente ao Vietname, em junho, em jogo de qualificação para a Taça Asiática de 2027.



A federação daquele país asiático alegou que Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano tinham ascendentes nascidos na Malásia, mas os investigadores da FIFA encontraram informações contraditórias, após obterem os documentos originais relevantes dos países de origem.

