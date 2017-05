FIFA quer saber mais sobre transferência de Pogba para o Manchester United

Lusa 09 Mai, 2017, 22:41 | Futebol Internacional

O organismo que regula o futebol mundial que saber mais detalhes além dos que estão contidos no seu sistema de transferências internacional.



"Não comentamos contratos. A FIFA tem os documentos desde a transferência, em agosto", disse o Manchester United, treinado por José Mourinho.



Na altura da transferência, eram públicas as dúvidas quanto ao pagamento da comissão ao empresário do jogador, Mano Raiola, que rondaria os 20 milhões de euros, sendo que a Juventus queria que fossem os ingleses a pagar a comissão na totalidade.



Dúvidas havia também sobre se Pogba receberia 20 por cento do valor da transferência.



A FIFA está reunida no Bahrein no seu congresso anual.