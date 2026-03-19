FIFA sanciona Federação Israelita de Futebol por "discriminação" contra árabes

Segundo a entidade liderada por Gianni Infantino, a federação israelita "falhou em tomar medidas concretas e transparentes contra comportamentos discriminatórios", incluindo o racismo demonstrado pelos adeptos do Beitar Jerusalém contra futebolistas árabes, e "tolerou mensagens politizadas e militaristas em contextos futebolísticos".



A decisão do Comité de Disciplina da FIFA detalha, em 40 páginas, uma série de comportamentos racistas no futebol israelita, que vão desde slogans que exaltam a pureza racial nas bancadas do Beitar Jerusalém a insultos dirigidos a jogadores árabes, incluindo "mensagens políticas e militaristas" de dirigentes das ligas profissionais de Israel e do Maccabi Netanya nas suas redes sociais.



A FIFA não acatou o pedido de sanção solicitado há dois anos pela Federação de Futebol da Palestina, que exigia a suspensão da sua congénere israelita, alegando uma série de violações dos estatutos da FIFA, incluindo discriminação.



Agora, ao condenar a IFA, a FIFA considerou as multas impostas ao Beitar modestas e demasiado vagas, uma vez que não as ligavam explicitamente a incidentes racistas.



A FIFA observou ainda que a federação israelita "não fez declarações públicas condenando o racismo, não lançou campanhas anti-discriminação e não tomou medidas para promover a inclusão de jogadores árabes ou palestinianos".



Assim, a federação israelita terá de pagar dois terços da multa "no prazo de 30 dias" e investir o restante "na implementação de um plano abrangente para garantir ações contra a discriminação".



A federação israelita terá ainda de exibir, nos seus próximos três jogos internacionais em casa, "uma faixa grande e bem visível com as palavras 'O Futebol Une o Mundo - Não à Discriminação'", estipulou a FIFA.