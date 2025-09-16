FIFA vai distribuir 300 ME aos clubes em função do Mundial2026

A medida, resultante de um acordo com a Associação Europeia de clubes, abrange agora também os jogadores utilizados nas fases de qualificação, mesmo que não venham a estar na fase final do Mundial, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.



No Qatar, a verba destinou-se apenas aos clubes que tiveram jogadores nas 32 seleções finalistas e situou-se em cerca de 174 milhões de euros, distribuídos por 440 clubes de 51 federações membros da FIFA.



O Mundial do próximo ano contará com o número recorde de 48 países, com um aumento do número de jogos de 64 para 104, e decorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá.