FIFA vai substituir Léon do Mundial de clubes

Como fazer a substituição



Se o tribunal não anular a decisão da FIFA, a entidade máxima do futebol explicou que o jogo entre as águias e o LAFC irá provavelmente realizar-se.



"O LAFC participaria no confronto porque foi o vice-campeão da Taça dos Campeões da Concacaf de 2023, que o León venceu. O América participaria porque é a equipa mais bem classificada da Concacaf no ranking do Mundial de Clubes da FIFA", acrescentou o porta-voz.



O Club León estava inserido no Grupo D, com os ingleses do Chelsea, os brasileiros do Flamengo e os tunisinos do Esperánce de Tunis.



O FC Porto está integrado no Grupo A, com Palmeiras (Brasil), de Abel Ferreira, Inter Miami (Estados Unidos), de Lionel Messi, e Al Ahly (Egito), enquanto o Benfica vai defrontar Boca Juniors (Argentina), Auckland City (Nova Zelândia) e Bayern Munique (Alemanha).





", disse um porta-voz da organização, no domingo, à agência de notícias EFE.Em 21 de março,do Mundial de clubes, que vai decorrer nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho,"De acordo com o Artigo 10, parágrafo 4 do Regulamento do Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a FIFA decidiu não admitir o Club León na competição e anunciar o clube que o irá substituir oportunamente", pode ler-se na nota divulgada.