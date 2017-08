FIFPro pede à Comissão Europeia para investigar valores da transferência de Neymar

Lusa 04 Ago, 2017, 14:59 | Futebol Internacional

Trata-se de investigar “o fluxo de dinheiro através das indeminizações que resultam de transferências dentro do território europeu, a fim de compreender o seu impacto sobre o equilíbrio competitivo na região”, refere em comunicado a FIFPro.



Dadas as somas elevadas geradas pelas transferências entre clubes, a FIFPro insta a Comissão Europeia a lançar “uma investigação completa das regras de transferências por ela aprovadas em 2001 e a necessitar urgentemente de serem revistas", acrescenta o texto.



“Incentivar à reforma das regras de transferência é uma prioridade para a FIFPro, a fim de proteger os direitos dos jogadores enquanto trabalhadores e a salvaguarda dos melhores interesses do futebol", diz ainda na nota o sindicato.



A FIFPro recordou que apresentou uma queixa em 2015 sobre o assunto, para pôr fim “à loucura do mercado de transferências, para o bem do futebol, dos jogadores, dos clubes e dos próprios adeptos”.