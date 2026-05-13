Filipe Coelho conduz Universitatea Craiova à conquista da Taça da Roménia

No Estádio Municipal, em Sibiu, o `nulo` persistiu durante os 90 minutos, bem como no prolongamento, com a final a ser decidida da marca das grandes penalidades, na qual a equipa do português se apresentou mais eficaz, ao converter todas.

O antigo técnico-adjunto de Paulo Bento, que renovou contrato com o emblema romeno há pouco mais de um mês, conquista, assim, o seu primeiro troféu pelo clube e no estrangeiro.

Na final de hoje, o Craiova, que não erguia a taça desde a época 2020/21, contou com os lusos João Gonçalves no `banco` e Samuel Teles em campo a partir dos 68 minutos, enquanto Miguel Silva não foi opção no emblema Universitatea Cluj.