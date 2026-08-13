Filipe Coelho segue com Craiova para o play-off, Sá Pinto cai à Liga Conferência

A equipa romena chegava à segunda mão depois de um empate a 1-1 no terreno do KuPs, mas hoje venceu a formação finlandesa, num jogo em que esteve a perder muito cedo, mas ‘virou’, com golos de Nsimba (43 minutos) e Carlos Mora (62).



No play-off da Liga Europa, agendado para 20 e 27 de agosto, o Universitatea Craiova vai defrontar o Ararat Armenia, do também treinador português Tulipa, que foi afastado da fase preliminar da Liga dos Campeões.



No Chipre, o Pafos, de Ricardo Sá Pinto, e com os portugueses Guga e Pêpê Rodrigues em campo, deixou escapar uma vantagem de dois golos e terminou empatado a 3-3 com os austríacos do Salzburgo, o que ditou a eliminação da Liga Europa.



A equipa cipriota ainda conseguiu reverter a derrota trazida da primeira mão (1-0), saindo a vencer por 2-0 ao intervalo, mas três golos consentidos em 15 minutos (54, 58 e 70) tornaram a tarefa muito difícil, apesar de ainda chegar ao empate aos 84.



O resultado, após a derrota no primeiro embate, relega o Pafos para a liga Conferência, defrontando no play-off da terceira prova da UEFA os letões do Auda ou os albaneses do Dínamo City.



