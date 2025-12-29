Filipe Luís renova com Flamengo até 2027

“A história não vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027”, lê-se numa nota publicada pelo ‘mengão’ nas redes sociais, com a imprensa local a adiantar que o técnico receberá um aumento salarial considerável face ao anterior vínculo.



Filipe Luís, de 40 anos, contribuiu em 2025 para uma das épocas mais tituladas da história do Flamengo, ao juntar os campeonatos brasileiro e estadual carioca e a Supertaça doméstica à Taça Libertadores, alcançada frente aos compatriotas do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, já depois de ter conquistado a Taça do Brasil no ano anterior.



O clube do Rio de Janeiro já não se sagrava campeão nacional há cinco anos e isolou-se como recordista de troféus do seu país na Libertadores, ao festejar pela quarta vez, antes de ter fechado o ano com uma derrota no desempate por penáltis diante do tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain na final da Taça Intercontinental, no Qatar.



“O desfecho positivo só foi possível porque havia das duas partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo presidente Luiz Eduardo Baptista”, referiu o português José Boto, diretor-executivo de futebol do Flamengo.



Filipe Luís foi defesa esquerdo internacional brasileiro e está a cumprir a primeira experiência como treinador no futebol sénior, após ter liderado as equipas jovens do Flamengo, pelo qual se despediu dos relvados e ganhou 10 troféus - incluindo dois campeonatos e duas Libertadores - entre 2019 e 2023, período em que chegou a ser orientado pelo português Jorge Jesus.