Final da Taça da China junta Daniel Ramos a Guga e Fábio Abreu

“É uma oportunidade para fazer história”, afirmou à agência Lusa Daniel Ramos, que chegou ao Henan em maio e garantiu já a continuidade no clube para 2026. “O objetivo era a manutenção, e foi alcançado com bastante antecedência. E depois tivemos este extra, esta caminhada fantástica na Taça”, apontou.



A final realiza-se no Estádio Olímpico de Suzhou e coloca frente a frente uma equipa estreante – o Henan, fundado há 31 anos – e um dos emblemas mais titulados da prova, o Beijing Guoan, que soma quatro troféus.



“O favoritismo é total para o Beijing. Pelo orçamento, pela capacidade de contratação, pela história. Mas isso traz também mais pressão para eles. Para nós, é a ambição de poder fazer algo inédito, desfrutar do momento e tentar vencê-lo”, apontou Daniel Ramos.



O técnico português destacou a transformação da equipa ao longo da época, com uma segunda volta muito acima das expectativas, em que o Henan somou 23 pontos e terminou 16 pontos acima da linha de despromoção.



“Passámos a ter um jogo ofensivo, com capacidade de criar oportunidades, com futebol agradável aos olhos dos adeptos. A equipa evoluiu, ganhou uma identidade, e a final é o reflexo disso”, resumiu.



No lado do Beijing Guoan, atualmente orientado interinamente pelo espanhol Ramiro Amarelle, após a saída de Quique Setién em outubro, alinham dois jogadores com percurso no futebol português: o médio Guga Rodrigues, formado no Benfica e com passagens por Famalicão e Rio Ave, e o avançado luso-angolano Fábio Abreu, que representou o Marítimo e o Moreirense antes de rumar à Arábia Saudita e, depois, à China.



“Temos um grupo muito motivado, que quer dar mais uma alegria aos nossos adeptos. Sabemos que muitos gostavam de estar nesta final e não estão. Vamos aproveitar”, disse Daniel Ramos.



O treinador, natural de Vila do Conde, sublinhou ainda o bom acolhimento que teve na China e a ligação que criou com o clube e os adeptos. “Uma das principais razões para continuar aqui é a forma como fui recebido. Os adeptos foram fantásticos”, referiu.



O Henan joga em Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro do país. Daniel Ramos vive na cidade com a equipa técnica. “Estamos num espaço muito agradável, há convivência diária, o que ajuda bastante, sobretudo porque muitos de nós estamos longe da família”.



A família do treinador deslocou-se esta semana à China para assistir à final. “Há que aproveitar. Estar numa final e jogá-la já é um privilégio. Agora queremos também ganhá-la”, concluiu.



A final da Taça da China realiza-se no sábado, no Estádio Olímpico de Suzhou, às 19:30 locais (11:30 em Lisboa).