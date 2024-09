Final do Campeonato do Mundo de clubes será disputada no MetLife Stadium

A final do Campeonato do Mundo de clubes de 2025 terá lugar no MetLife Stadium, em Nova Jersey, anunciou no sábado a FIFA, local que também deve receber a final do Mundial2026.

Esta nova versão da competição colocará frente a frente 32 equipas, entres as quais o Benfica e o FC Porto, num torneio que se realizará de 15 de junho a 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos.



Para além do MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, os jogos serão disputados em 10 outras cidades americanas: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington.



Orlando receberá jogos em dois locais diferentes, o Camping World Stadium e o Inter&Co Stadium, num total de 12 estádios que vão acolher as partidas.



A FIFA decidiu reformular o evento a partir de 2025, alargando o formato de sete para 32 clubes, numa competição que se passa a disputar de quatro em quatro anos.



O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a primeira edição do novo modelo da competição vai marcar “uma nova era para o futebol de clubes”.



“A competição terá um enorme impacto no crescimento do futebol de clubes e dos jogadores em todo o mundo”, disse Infantino, num modelo que tem sido alvo de várias criticas, devido ao alargamento do calendário e do número de jogos a disputar pelos futebolistas em cada época.



O sorteio dos oito grupos de quatro equipas terá lugar em dezembro.