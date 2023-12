Fiorentina afasta Parma da Taça de Itália

A jogar em casa, a equipa de Florença foi surpreendida no arranque da partida pelo atual segundo classificado do segundo escalão italiano (Série B), com os mesmos pontos do Veneza, tendo o Parma marcado dois golos no espaço de dois minutos, aos 21 e 23, pelo espanhol Adrian Bernabe Garcia e pelo francês Ange-Yoan Bonny, respetivamente.A equipa "viola", atual sexta classificada da Série A, reagiu, mas só conseguiu chegar à igualdade na reta final da partida, com os golos do angolano M'Bala Nzola, aos 83, e de Riccardo Sottil, aos 90, na conversão de uma grande penalidade.O empate manteve-se durante o prolongamento, pelo que a eliminatória teve de ser decidida nos penáltis, momento no qual os jogadores da Fiorentina revelaram-se mais eficazes, com quatro remates certeiros, contra apenas um do Parma.A formação de Florença junta-se nos "quartos" à Lazio, que na terça-feira afastou o Génova, nuns oitavos de final que ainda vão decorrer até 4 de janeiro de 2024.