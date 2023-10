Fiorentina bate Cagliari e sobe a quinto da Serie A

No Estádio Artemio Franchi, em Florença, Nicolas Gonzalez, logo aos 3 minutos, e um autogolo de Dossena, aos 21, permitiram ao conjunto "viola" ficar confortável no "placard", que só voltaria a mexer no segundo tempo, quando Nzola (90+4) fechou a contagem.Com este triunfo, a Fiorentina passa a ocupar o quinto posto, com os mesmos 14 pontos da Juventus (quarta classificada) e Nápoles (terceiro). Já o conjunto da Sardenha continua na cauda da tabela, com apenas dois.De resto, nos outros encontros do dia, o Monza, com o luso Dany Mota entre os titulares, bateu fora o Sassuolo (1-0), enquanto Torino e Verona ficaram-se pelo nulo (0-0).