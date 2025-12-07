Fiorentina condena "ameaças inaceitáveis" às famílias de jogadores

“Este tipo de comportamento não tem lugar no futebol, nem em qualquer outro lugar da nossa sociedade”, defende o clube toscano em comunicado de imprensa.



A Fiorentina refere ainda que “contactou as autoridades competentes para garantir que são tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a segurança e o bem-estar dos jogadores, da equipa técnica e das suas famílias".



Depois da derrota em Reggio Emilia, na 14.ª jornada do campeonato, a Fiorentina, que ainda não venceu qualquer jogo na Serie A esta temporada, ocupa a última posição com seis pontos, a cinco do 17.º lugar, primeiro acima da zona virtual de permanência.