Fiorentina e West Ham lutam pela conquista da Liga Conferência

Na antevisão da partida Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, afirmou: "Quando chegámos ao estádio, o meu primeiro pensamento foi o início deste caminho; os play-offs na Holanda e os 14 jogos difíceis que nos deram a oportunidade de vir aqui para disputar um troféu. Foi uma jornada incrível em que crescemos jogo a jogo. O West Ham foi uma das equipas mais fortes do torneio e provou isso chegando à final. Eles têm jogadores de muita qualidade, muito fortes. Mas também chegamos à final por isso também somos fortes e estamos aqui para jogar todas as nossas cartas. Estamos prontos".







Também no lançamento do jogoconsiderou: "Estar numa final europeia para qualquer treinador é uma emoção. Espero que seja um começo (para o West Ham) – sempre disse que penso que os melhores anos estão por vir – mas estou certamente aproveitando o momento. Estou muito impressionado com a Fiorentina; sua forma desde o Campeonato do Mundo tem sido muito boa. Eles já chegaram a uma final (na Taça de Itália), o que me diz que eles têm alguma coisa. Um difícil adversário; um adversário italiano é sempre difícil, respeitamos isso".Esta será a quinta final da Fiorentina, que esteve também na final de 1961/62 da Taça das Taças, em 1989/90 na Taça UEFA e em 1956/57 na Taça dos Clubes Campeões Europeus, todas perdidas, enquanto para o West Ham será a terceira final. Depois de terem vencido em 1965, os ingleses estiveram numa segunda final da Taça das Taças em 1975/6, época em que foram derrotados pelo Anderlecht.Para chegar à final de hoje, o West Ham venceu o seu grupo e eliminou, sucessivamente, o AEK Larnaca, o Gent e o AZ Alkmaar, enquanto a Fiorentina foi segunda no seu grupo, tendo por isso que jogar um play-off, em que eliminou o Sporting de Braga, proveniente da Liga Europa, e depois o Sivasspor, o Lech Poznan e o Basileia.A final de hoje será arbitrada pelo espanhol Carlos del Cerro Grande, e terá o português Tiago Martins como segundo assistente no videoárbitro (VAR).