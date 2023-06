Fiorentina e West Ham regressam a uma final europeia para tentar conquistar Liga Conferência

Na Arena Fortuna, na capital da República Checa, na quarta-feira, a Fiorentina prepara-se para viver a quinta final da sua história, a primeira desde 1990, enquanto o West Ham está pela terceira vez num jogo decisivo da prova europeia, algo que não acontecia desde os anos 70 do século passado.



Italianos e ingleses têm a comum a conquista de uma Taça das Taças, prova entretanto extinta pela UEFA e que teve a sua última edição em 1998/99, com o emblema de Florença a levantar esse troféu em 1960/61, enquanto os londrinos alcançaram esse feito pouco depois, em 1964/65.



A Fiorentina bateu o Rangers por 4-1, no aglomerado de dois jogos, mas já antes, em 1957, tinha tido a possibilidade de conquistar a Taça dos Campeões Europeus, acabando por ser derrotada pelo Real Madrid (2-0).



Seguiu-se nova final para os italianos em 1961/62, com um desaire na Taça das Taças com Atlético Madrid (3-0), e, em 1989/90, a Fiorentina falhou a conquista da Taça UEFA à custa da Juventus, que somou 3-1 nos dois duelos disputados.



Já o West Ham, depois de ter vencido o 1860 Munique por 2-0 em 1964/65, regressou à final da Taça da Taças em 1975/76, mas acabou derrotado pelo Anderlecht (4-2).



Treinado por Vincenzo Italiano, que cumpre a segunda temporada no clube, a Fiorentina vai disputar a segunda final da época, após ter falhado a conquista da Taça de Itália com um desaire perante o Inter Milão (2-1).



Oitavo classificado na Serie A, na Liga Conferência Europeia, o emblema de Florença foi o ‘carrasco’ do Sporting de Braga na competição, no ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final, com triunfos no Minho (4-0) e em Itália (3-2).



Antes disso, a Fiorentina tinha sido segundo classificada no Grupo A, atrás do İstanbul Başakşehir, e, já depois de afastar o Braga, deixou pelo caminho Sivasspor, Lech Poznan e Basileia.



O avançado brasileiro Artur Cabral é o melhor marcador da Liga Conferência Europa com sete golos e tem sido a grande figura da campanha da Fiorentina, que também teve a contribuição do sérvio Luka Jovic, ex-Benfica, que assinou seis tentos.



O avançado costa-marfinense Christian Kouamé e o lateral internacional italiano Cristiano Biraghi também estiveram em destaque, ambos com cinco assistências.



Por seu lado, o West Ham cedeu apenas um empate (1-1 com o Gent quartos de final) em toda a caminhada até chegar a Praga, vencendo todas as restantes partidas.



Os ingleses, que terminaram a Premier League num baixo 14.º lugar, conquistaram o Grupo B só com triunfos, seguindo-se as eliminações de AEK Larnaca, Gent e AZ Alkmaar.



O internacional jamaicano Michail António contribuiu com seis golos, numa equipa que tem como principais figuras o internacional inglês Declan Rice, o médio brasileiro Lucas Paquetá e o extremo Bowen.



Aos 60 anos e na sua quinta temporada consecutiva no West Ham, o técnico David Moyes vai tentar conquistar o primeiro título da carreira.



Com capacidade para 18 mil pessoas, a Arena Fortuna, em Praga, vai receber a sua primeira final europeia, numa partida que será apitada pelo espanhol Carlos del Cerro Grande, que terá o contributo do português Tiago Martins como assistência do VAR.



Além do troféu, a conquista da Liga Conferência Europa garante um lugar na fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada.



A final está agendada para as 20:00 (horas de Lisboa).