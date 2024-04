A Fiorentina colocou-se hoje em vantagem nas meias-finais da Taça de Itália em futebol, ao vencer em casa a Atalanta, por 1-0, no encontro da primeira mão.

No Estádio Artemio Franchi, em Florença, o golo solitário do médio Rolando Mandragora, aos 31 minutos, após ser assistido pelo argentino Nicolás González, bastou para dar o triunfo ao conjunto ‘viola’, finalista da edição passada, em que perdeu a decisão diante do Inter Milão.



A segunda mão disputa-se em Bérgamo, em 24 de abril, pelas 20:00 (hora de Lisboa).



Na outra meia-final, a Juventus também está em vantagem, depois de na terça-feira ter vencido na receção à Lazio (2-0).