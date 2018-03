Fiorentina mantém renovação de Astori e doa dinheiro à família

RTP Comentários 05 Mar, 2018, 20:18 | Futebol Internacional

Depois de se ter conhecimento da notícia que está a abalar o futebol italiano, o Mundo Deportivo, publicação desportiva espanhola, revelou que a Fiorentina vai honrar o compromisso que alcançou com o jogador. Astori tinha um acordo com o clube de Florença para renovar e o mesmo vai ser cumprido.



De acordo com a publicação espanhola, o clube Viola vai mesmo renovar o vínculo de Astori e vai doar o dinheiro à família do jogador.



Davide Astori morreu este domingo aos 31 anos, numa unidade hoteleira de Udine. O jogador foi encontrado morto no quarto de hotel pelos colegas de equipa, antes de uma partida para a Liga Italiana. Internacional pela seleção italiana, Astori formou-se pelo AC Milan e representou vários clubes no país transalpino, casos do Cagliari e AS Roma.



Esta segunda-feira, o procurador da cidade de Udine revelou que foi aberto um inquérito por haver a possibilidade de "homicídio involuntário contra desconhecidos". O funeral do antigo jogador da Fiorentina está marcado para a próxima quinta-feira, na Basílica de Santa Croce, em Florença.