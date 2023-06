Fiorentina pede sanção "exemplar" após Biraghi ter sido atingido por copo de cerveja

A Fiorentina exigiu hoje uma sanção "exemplar" aos adeptos do West Ham, que arremessaram copos de cerveja e feriram o futebolista Cristiano Biraghi na cabeça, na final da Liga Conferência Europa, em Praga.