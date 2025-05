Fiorentina renova contrato com Raffaele Palladino

“A Fiorentina anuncia que exerceu a opção de prolongar o contrato do mister Palladino até 30 de junho de 2027”, escreveu o clube no seu site oficial, na véspera da segunda mão da meia-final da Liga Conferência, com o Betis.



Raffaele Palladino, de 41 anos, chegou à Fiorentina no verão passado, depois de iniciar a carreira de treinador no Monza, no qual esteve duas épocas, tendo-se vinculado ao clube "viola" por duas épocas, agora ampliadas a três.



A decisão é anunciada quando, a três jornadas do fim, com nove pontos em disputa, o clube segue em oitavo lugar na Serie A, com 59 pontos, a quatro do sexto, que vale a ida à Liga Conferência.



De resto, o emblema de Florença, que foi finalista da prova europeia nas duas edições anteriores, disputa esta quinta-feira a segunda mão das meias-finais, em casa, diante do Betis, depois de ter perdido por 2-1 na primeira mão, em Sevilha.