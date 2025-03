Fiorentina vence Atalanta que continua a perder vantagem no pódio

Um roubo de bola ao central sueco Isak Hien, a meio-campo, seguido de um sprint de cerca de 40 metros até à área da Atalanta, permitiu a Moise Kean fazer o único golo da partida (1-0), aos 45 minutos, sobre o fecho da primeira parte.



O avançado internacional italiano elevou para 15 o número de golos que o mantém no segundo lugar da tabela dos goleadores, curiosamente entre dois dos seus adversário de hoje: Mateo Retegi, primeiro, com 22, e o nigeriano Ademola Lookman, terceiro, com 13.



Após vencer por 3-0 a Juventus na ronda anterior, a Fiorentina prosseguiu o seu ataque às equipas do topo da classificação, seguindo na corrida aos lugares de acesso às provas da UEFA, na sétima posição, com 51 pontos, menos um do que a Roma, atual sexta classificada (e última em lugar elegível para a competições europeias), e em igualde com a Lazio, oitava, que na segunda-feira recebe o Torino no fecho da 30.ª jornada.



Já o emblema de Bérgamo, que em apenas dois jogos perdeu seis pontos na luta pelos lugares cimeiros, segue na terceira posição, com 58 pontos, mas pode ver a diferença aumentar para o líder Inter Milão (64) e o vice Nápoles (61), que ainda hoje defrontam Udinese e AC Milan, respetivamente.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção o Cagliari venceu em casa por 3-0 o lanterna-vermelha Monza, que contou com os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota no 'onze'.