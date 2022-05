"Fla" vence "Flu" para o campeonato brasileiro

A ele ficaram Paulo Sousa e o Flamengo a dever esta vitória, preciosa para a equipa que estava afundada na classificação, em 14.º lugar, com nove pontos, e que salta agora, provisoriamente, para oitavo, com 12, a apenas três da liderança partilhada por Palmeiras e Corinthians, treinados por Abel Ferreira e Vítor Pereira, respetivamente.O Fluminense adiantou-se no marcador aos 10 minutos, pelo avançado argentino German Cano, mas o Flamengo deu a volta ao resultado com os golos de Andreas Pereira, aos 34, e de Gabriel Barbosa, que fez o seu segundo golo na prova, aos 57.

Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians repartem liderança