Flamengo bate Botafogo e vence Supertaça do Brasil pela terceira vez

O avançado Bruno Henrique acabou por ser a grande figura do encontro, ao marcar os dois primeiros golos do triunfo do vencedor da Taça do Brasil na última temporada, aos 13, de grande penalidade, e aos 20.



Luiz Araújo colocou o ‘Fla’ a vencer por 3-0, aos 83 minutos, com Patrick de Paula a conseguir ainda reduzir para o ‘fogão’, aos 87, um minuto depois de entrar em campo.



O Botafogo continua a ser comandado interinamente por Carlos Leiria, após a saída no final do ano do treinador português Artur Jorge, que levou a equipa à conquista do campeonato e da Taça Libertadores.



O Flamengo é a equipa mais titulada da Supertaça do Brasil, que teve as duas primeiras edições no início da década de 1990, sendo interrompida durante quase 30 anos para ser reatada em 2020, quando o clube carioca, então treinado por Jorge Jesus, ganhou pela primeira vez.