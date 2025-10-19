Flamengo bate Palmeiras e alcança `Verdão` no comando

O ‘Fla’ resolveu o jogo, um dos clássicos do futebol brasileiro, no primeiro tempo, com golos de De Arrascaeta, aos 10 minutos, de Jorginho, de penálti aos 42, e de Pedro, aos 45, de nada valendo o tento de Vítor Roque, aos 25, e de Gustavo Gómez, aos 90+4.



O ‘Verdão’, que esta semana vai ao Equador visitar o Liga de Quito na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores, foi assim igualado no topo, somando ambas as equipas 61 pontos, e perdeu a boa fase que vivia, de quatro triunfos seguidos no ‘Brasileirão’.



O Flamengo, por seu lado, vinha de dois jogos seguidos sem vencer no campeonato, disputando também as ‘meias’ da Libertadores, no caso com os argentinos do Racing Club.

