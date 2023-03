Flamengo bate Vasco da Gama nas "meias" do Carioca

O uruguaio De Arrascaeta, aos 26 minutos, Pedro, aos 42, e Fabrício Bruno, aos 69, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo treinador português, enquanto Gabriel Pec, aos 11, e Alex Teixeira, aos 59, faturaram para os forasteiros.Face aos muitos golos que a equipa vem sofrendo, Vítor Pereira apostou em três centrais, mas foi um deles que "meteu água" logo aos 11 minutos, mais precisamente Rodrigo Caio, com um corte defeituoso que Gabriel Pec aproveitou para marcar.O "Fla", que tem acumulado maus resultados, acusou o golo e demorou a reagir, mas acabou por conseguir chegar ao empate, aos 26 minutos, num remate à entrada da área, em posição frontal, de De Arrascaeta, após um ressalto.Ainda na primeira parte, aos 42 minutos, os "rubro-negros" completaram a reviravolta, com Pedro a "fuzilar" Leo Jardim, ex-guarda-redes de Boavista e Rio Ave, depois de uma perda de bola de Capasso na saída para o ataque.No início da segunda metade, o Vasco da Gama não demorou a restabelecer a igualdade, o que conseguiu aos 59 minutos, quando Alex Teixeira surgiu na área a rematar de cabeça, num rápido contra-ataque, após centro da esquerda de Pedro Raul.Aos 66 minutos, Vítor Pereira lançou Éverton Ribeiro e Everton Cebolinha, e, pouco depois, aos 69, Fabrício Bruno voltou a colocar o "Fla" na frente, de cabeça, ao segundo poste, depois de um livre da direita de De Arrascaeta.Na parte final, o Flamengo esteve mais perto do quarto golo, nomeadamente aos 87 minutos, quando Leo Jardim "roubou" o "bis" a Pedro, e, já nos descontos, Matheus Gonçalves deixou os anfitriões com 10, ao ver dois amarelos pouco após entrar.A segunda mão da meia-final realiza-se no domingo, a partir das 19h00 (em Lisboa), no mesmo palco da primeira.Na outra meia-final, o Volta Redonda está em vantagem sobre o Fluminense, depois do triunfo caseiro na primeira mão por 2-1, com tentos de Pedrinho (29 minutos) e Lelê (52), contra um de Nino (79). O segundo jogo é sábado, também no Maracanã.