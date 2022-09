Flamengo bate Velez e promove nova final 100% brasileira na Libertadores

Num Estádio Maracanã repleto e em festa, o ‘mengão’, que já começou praticamente apurado, depois da goleada por 4-0 imposta na Argentina, ainda esteve a perder, mas acabou por somar novo triunfo, para repetir as finais de 1981, 2019 e 2021.

O Flamengo, campeão em 1981 e 2019, na segunda ocasião sob o comando do português Jorge Jesus, vai defrontar na final os compatriotas do Athletico Paranaense, no que será a terceira final seguida 100% ‘canarinha’.

Na lista dos vencedores, Flamengo ou Athletico, comandado pelo ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, vão suceder ao Palmeiras, que, liderado pelo português Abel Ferreira, superou Santos (2020) e Flamengo (2021) nas duas últimas finais.Após a goleada sofrida em casa, o Velez foi o primeiro a marcar no Maracanã, quando, aos 21 minutos, Lucas Pratto desviou na pequena área um cruzamento da esquerda de Lucas Janson.O Flamengo, ainda com três golos de avanço, não chegou a ‘tremer’, mas, aos 42 minutos, colocou um definitivo ponto final nas esperanças argentinas, ao empatar o jogo, num cabeceamento de Pedro, a desviar um centro de Éverton Ribeiro.Na segunda parte, aos 68 minutos, Pedro, que tinha conseguido um ‘hat-trick’ na primeira mão, tornou-se ainda mais na figura da meia-final, ao assistir Marinho, que, com um remate ao ângulo superior direito, deu o triunfo ao ‘mengão’ no jogo.A final entre Flamengo e Athletico Paranaense, finalista vencido em 2005, está marcada para 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil, no Equador.