Flamengo cede na primeira mão da Supertaça sul-americana

Em Quito, a formação brasileira não ficou fora da corrida ao troféu, pois recebe a segunda mão no Maracanã dentro de uma semana, mas voltou a perder, como na final da Supertaça brasileira e nas meias-finais do Mundial de clubes.



Um golo do aniversariante central argentino Mateo Carabajal, aos 69 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado na esquerda por Sarnoza, selou o triunfo dos anfitriões, que foram melhores na segunda parte.



A primeira metade foi jogada, maioritariamente, longe das balizas e o Flamengo até foi mais perigoso, mas os ex-benfiquistas David Luiz, logo aos cinco minutos, e Gabriel Barbosa, aos 42, perderam no cara a cara com o guarda-redes Ramírez.



Depois do intervalo, o conjunto da casa tornou-se mais perigoso e, antes do golo, já tinha ameaçado em remates de Sornoza, aos 60 minutos, e de Carabajal, aos 64, num lance idêntico ao que, cinco minutos depois, acabou em golo.



Em vantagem, o Independiente del Valle ficou mais confiante e Kevin Rodríguez, aos 71 minutos, e o suplente Hoyos, aos 87, ameaçaram o segundo.



Na resposta, o também ex-jogador do Benfica Everton "Cebolinha", entrado aos 78 minutos, deu os únicos sinais de perigo do Flamengo na segunda metade, aos 88, mas o primeiro remate bateu num defesa e o segundo nos punhos do guarda-redes.



Até final, destaque ainda para a expulsão do anfitrião Julio Ortiz, que entrou aos 73 minutos e viu o vermelho direto aos 89, após um "chega para lá" em David Luiz.



O Flamengo não logrou, ainda assim, tirar partido dessa vantagem numérica e perdeu por 1-0, fazendo pior do que em 2020, quando conseguiu um empate a dois, para, depois vencer em casa por 3-0, sob o comando de Jorge Jesus.



A segunda mão da Supertaça sul-americana realiza-se na próxima terça-feira (28 de fevereiro), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 locais (00h30 de 1 de março em Lisboa).