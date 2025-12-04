Flamengo chega ao título na liga brasileira quatro dias depois de vencer a Libertadores

O clube mais popular do Brasil venceu com um golo de Samuel Lino, com assistência do colombiano Jorge Carrascal, num clima de festa antecipada no Maracanã, com os adeptos ainda a comemorar a vitória por 1-0 na final da Copa Libertadores sobre o Palmeiras, no último sábado, em Lima.



A uma jornada do fim do Campeonato Brasileiro, a nova vitória permitiu à equipa carioca chegar a 78 pontos e manter uma vantagem já inalcançável de cinco pontos sobre o Palmeiras (73), o seu perseguidor, que ainda tem que lutar com o Cruzeiro pelo segundo lugar na classificação.



O Flamengo, que jogou diante de uma assistência recorde de 73.244 espetadores, dependia apenas de si e de uma vitória para conquistar o nono título da liga brasileira e conseguiu cumprir a tarefa numa jornada em que o Palmeiras também venceu, por 0-3, o Atlético Mineiro, mantendo-se assim no segundo lugar.



O campeão brasileiro e da Libertadores, que na próxima semana viaja para o Qatar para disputar a Copa Intercontinental e ainda pode conquistar outro título este ano, já garantiu em 2025 a melhor temporada da sua história, com quatro títulos.



Além da dupla vitória da Libertadores e da liga, feito que também conseguiu em 2019 e com o qual igualou o Santos (campeão dos dois torneios em 1962 e 1963 com Pelé no centro do ataque), o Flamengo conquistou este ano o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil.



Apesar do eventual cansaço causado pela viagem ao Peru na disputa da final da Libertadores, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, escolheu para entrar em campo o mesmo onze que venceu no sábado a equipa dirigida pelo português Abel Ferreira.



O treinador queria conquistar o título esta quarta-feira, sem ter que esperar pela última jornada este domingo, e assim poder antecipar a viagem da equipa ao Qatar e começar a preparar o jogo contra o Cruz Azul, do México, que é o primeiro adversário na Copa Intercontinental.



Com todos os titulares em campo, o Flamengo foi claramente dominante no primeiro tempo, mas esbarrou ainda assim num Ceará, que montou uma muralha perto da área, numa tentativa de somar pontos para não correr o risco de ficar entre os quatro últimos que serão despromovidos.



Perante a elevada concentração de jogadores na área do Ceará, o Flamengo tentou abrir o marcador com remates de longa distância - e Jorginho quase o conseguiu -, mas teve que esperar até aos 36.º minuto pelo golo de Samuel Lino, ex-jogador do Atlético Mineiro, após um passe perfeito do colombiano Jorge Carrascal.



Noutro jogo disputado nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu fora de casa por 0-3 o Atlético Mineiro, com golos do argentino José Manuel "Flaco" López e dos jovens Allan e Luighi, mantendo-se assim na segunda posição da tabela classificativa, posição que terá de disputar na última jornada com o Cruzeiro, terceiro classificado.



Também esta quarta-feira, o Santos afastou-se da zona de descida ao vencer por 0-3 na visita ao Juventude, graças a um 'hat-trick' de Neymar, que não marcava três golos num mesmo jogo desde abril de 2022.



Além dos clubes que descerão à segunda divisão, na última jornada estará também em jogo a última vaga direta para a Libertadores do próximo ano. O Flamengo já garantiu a sua como campeão do torneio, e Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, por estarem entre os quatro primeiros da classificação.



A última vaga direta será disputada entre Fluminense (61 pontos), Bahia (60) e Botafogo (59).



No final da tabela, Sport (17) e Juventude (34) já não têm como escapar à descida de divisão, enquanto Internacional (41) e Vitória (42) estão entre os mais ameaçados, pelo que precisam de vencer os respetivos compromissos no domingo e esperar reveses dos rivais para evitar a queda.