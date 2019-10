Flamengo, de Jesus, ganha e já lidera no Brasil com oito pontos de vantagem

Comentários 11 Out, 2019, 08:55 | Futebol Internacional

Num dia em que teve muitas baixas, entre lesionados e jogadores convocados para a seleção brasileira, o ‘Fla’ contou com a ‘enorme’ exibição de Victor Vinicius Coelho Santos, vulgo Vitinho, que fez duas assistências e marcou um golo.



Os cariocas dominaram o encontro por completo, tendo quase sempre a bola, nomeadamente na primeira parte, na qual conseguiram adiantar-se no marcador, aos 37 minutos, por William Arão, de cabeça, após um canto na esquerda de Vitinho.



Na segunda parte, Reinier quase fez o segundo, aos 47 minutos, mas, aos 51, o Atlético Mineiro restabeleceu a igualdade, por intermédio do ex-jogador do Belenenses Nathan, que deu a melhor sequência a um passe de Vinicius Goes.



O conjunto comandado pelo treinador português não ficou, porém, afetado com o empate e, 10 minutos volvidos, voltou para a frente do marcador, com um ‘golaço’ de Vitinho, que ‘bailou’ sobre vários defesas e colocou a bola junto ao poste esquerdo.



Novamente em vantagem, o ‘Fla’ foi em busca do terceiro, que Rhodolfo (68 minutos) e Bruno Henrique (72) ameaçaram, antes de Reinier faturar, aos 76, solto, na pequena área, após nova assistência de Vitinho, agora de cabeça.



Até ao final, a formação do Rio de Janeiro limitou-se a controlar os acontecimentos, para somar o 10.º triunfo, mais um empate, nos últimos 11 jogos no ‘Brasileirão’, depois do desaire por 3-0 no reduto do Bahia, em 04 de agosto.



Após esse embate, o Flamengo não perdeu em qualquer competição (11 vitórias e três empates), sendo que, no campeonato, o registo, na ‘era Jesus’, é agora de 12 vitórias, dois empates e uma derrota (36 golos marcados e 12 sofridos), em 15 jogos.



Na tabela, e depois de 24 jornadas, de um total de 38, os cariocas passaram a somar 55 pontos, contra 47 de Santos e Palmeiras, que partilham a segunda posição.



O próximo encontro do ‘Fla’ está agendado para domingo, com a deslocação ao reduto do Athletico Paranaense, nono classificado, com 35 pontos, num embate com início às 20:00 (em Lisboa).