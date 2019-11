Flamengo de Jorge Jesus conquista a Libertadores batendo o River Plate

Dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.





Foto: Gabriel Barbosa e Bruno Henrique festejam o golo que deu a vitória na Libertadores - Reuters



Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.







Jorge Jesus tornou-se o primeiro treinador português a conquistar a Taça Libertadores e o segundo técnico Europeu a levantar o troféu.