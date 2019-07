Flamengo de Jorge Jesus eliminado da Taça do Brasil

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2019, 08:08 / atualizado em 18 Jul, 2019, 08:34 | Futebol Internacional

Depois de repetir o resultado da primeira mão (1-1), o treinador Jorge Jesus viu a sua equipa decidir a continuidade em prova através das grandes penalidades.



O antigo jogador do FC Porto Diego falhou uma grande penalidade de forma escandalosa, um erro que acabou por eliminar a formação do técnico luso da corrida por um dos principais objetivos da temporada.



Em conferência de imprensa, no final da partida, o treinador português fez uma análise do encontro, reforçando que a sua equipa foi superior à equipa adversária durante o jogo e que "não é fácil" perder daquela forma.





"Não é fácil perder nas grandes penalidades nos 'quartos' de uma competição como esta. O Flamengo foi superior durante os 90 minutos de jogo. A lesão do Arrascaeta teve alguma influência na equipa, pois ele é um dos melhores marcadores. A minha equipa fez um grande jogo, mas não conseguiu chegar aos golos. O facto de ser eliminada nos penáltis tira o brilho do que a equipa fez ao longo do jogo. Se tivéssemos passado, todos diriam que o Fla esteve muito bem", referiu.









"Ainda temos mais competições, apenas saímos da primeira. Todos gostam de ganhar. Saímos de uma maneira cruel, pois quando somos eliminados nos penáltis acabamos por sentir mais a derrota. Os adeptos do Flamengo mostraram o que é ser do Flamengo, ter paixão. Apoiaram os 90 minutos", realçou.O próximo jogo do rubro-negro será no próximo domingo, frente ao Corinthians, naquela que será a 11.ª jornada do Brasileirão, na Arena Itaquera.