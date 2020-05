Flamengo de Jorge Jesus volta ao trabalho com exames e testes físicos

Em comunicado, o clube do Rio de Janeiro garante que “todas as atividades estão a ser realizadas seguindo as medidas de higiene e distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais desportivos e instalações, além da preparação de alimentos em ‘kits’ individuais”.



A equipa, que elenca no comunicado as medidas implementadas, refere que numa primeira fase estarão no Centro de Treinos George Helal “os jogadores e funcionários que testaram negativo para a covid-19”.



O Flamengo garante que “testará periodicamente atletas e colaboradores envolvidos no quotidiano da modalidade”.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



O país lusófono mais afetado pela pandemia é o Brasil, com mais de 16.100 mortes e mais de 241 mil infeções.