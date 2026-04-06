Flamengo, de Leonardo Jardim, bate Santos e regressa aos triunfos no Brasileirão

No Rio de Janeiro, um autogolo de Zé Ivaldo (64 minutos), um penálti do ítalo-brasileiro Jorginho (71) e um tento do suplente Lucas Paquetá (89) garantiram o quinto triunfo do ‘mengão’ na prova, já depois de o argentino Lautaro Díaz ter adiantado os visitantes (48), que estiveram desfalcados de Neymar, por suspensão.



O campeão brasileiro e sul-americano Flamengo quebrou um ciclo de dois jogos sem vencer e subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 17 pontos (menos uma partida), enquanto o Santos é, para já, 14.º classificado, com 10, dois acima da zona de descida.



O campeonato é liderado de forma isolada pelo Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, que leva 22 pontos e visita hoje o Bahia, quinto, com 17, num pódio completado por São Paulo e Fluminense, ambos com 20.