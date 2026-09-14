Futebol Internacional
Flamengo, de Leonardo Jardim, sofre mas mantém liderança isolada no Brasil
O Flamengo, de Leonardo Jardim, sofreu para manter a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao impor-se, nos minutos finais, em casa ao Corinthians, por 2-1, no fecho da 27.ª jornada.
Com este resultado, o campeão Flamengo continua líder isolado, com 57 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que no sábado ganhou ao São Paulo, por 2-0.
O desafio de quase sentido único no Maracanã resultou em golo apenas aos 48 minutos, na sequência de um canto em que o guarda-redes desviou para os pés de Lucas Paquetá, que ‘encheu’ o pé esquerdo e fuzilou as redes.
Aos 78, Gui Negao concluiu um belo lance de ataque do Corinthians e empatou, colocando alguma injustiça no resultado e deixando em risco a liderança do Flamengo, que, no entanto, chegou à vitória, aos 89, graças a um cabeceamento certeiro de Bruno Henrique.
O desafio de quase sentido único no Maracanã resultou em golo apenas aos 48 minutos, na sequência de um canto em que o guarda-redes desviou para os pés de Lucas Paquetá, que ‘encheu’ o pé esquerdo e fuzilou as redes.
Aos 78, Gui Negao concluiu um belo lance de ataque do Corinthians e empatou, colocando alguma injustiça no resultado e deixando em risco a liderança do Flamengo, que, no entanto, chegou à vitória, aos 89, graças a um cabeceamento certeiro de Bruno Henrique.