Flamengo, de Leonardo Jardim, vence Botafogo e sobe a terceiro do Brasileirão

No Estádio Nilton Santos, numa partida à qual assistiu Carlo Ancelotti, selecionador brasileiro, a equipa de Leonardo Jardim, que no início do mês substituiu Filipe Luis, inaugurou o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Samuel Lino.



Em cima do intervalo, aos 45+2, Leo Pereira ampliou a vantagem, pouco antes da expulsão de Alexander Barboza (45+9), devido a uma falta sobre o avançado Pedro, que seguia isolado para a baliza, marcada após recurso ao videárbitro.



A terceira derrota consecutiva do Botafogo, orientado por Martin Anselmi, antigo técnico do FC Porto, foi selada logo no início do segundo tempo (49) com um golo de Pedro.



O triunfo deixa a equipa de Leonardo Jardim no terceiro lugar do Brasileirão, em igualdade pontual (10) com o Palmeiras (segundo), de Abel Ferreira, que quinta-feira perdeu por 2-1 com o Vasco da Gama, e com o Fluminense (quarto), e com mais dois pontos do que o Bahia, que tem menos um jogo disputado.



Numa competição liderada pelo São Paulo, que segue com 13 pontos, o Botafogo, que na próxima jornada visita o Palmeiras, segue na 17.ª posição, em zona de despromoção, com três pontos e menos um jogo disputado.