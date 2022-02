Flamengo de Paulo Sousa goleia Nova Iguaçu

A superioridade do Flamengo nesta partida foi notória e o nível da exibição dá sinais claros de evolução da equipa na assimilação das ideias de jogo de Paulo Sousa, que foi muito criticado após a derrota do "mengão" no dérbi com o Fluminense.Logo aos quatro minutos, o central Gustavo Henrique colocou o Flamengo na frente do marcador, que seria ampliado ao minuto 38, pelo médio uruguaio Giorgian De Arrascaeta, na execução perfeita de um livre direto.Na segunda parte, os "rubro-negros" aumentaram a contagem para 3-0, aos 72 minutos, pelo avançado Gabriel Barbosa, aos 85 foi a vez de Pedro fazer o gosto ao pé e coube ao médio Diego fechar o resultado em 5-0, aos 90+2.

O campeonato carioca é liderado pelo Fluminense, com 15 pontos, seguido do Flamengo, do Botafogo e do Vasco da Gama, todos com 13, em segundo, terceiro e quarto, respetivamente.