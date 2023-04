Flamengo de Vítor Pereira perde na Libertadores

A formação brasileira marcou primeiro, aos 39 minutos, por intermédio de Matheus França, um dos dois jogadores que transitaram do último "onze" do Fla, o que bateu o Fluminense por 2-1, na primeira mão da final do Campeonato Carioca.O "mengão" chegou ao intervalo na frente do jogo da ronda inaugural do Grupo A, mas, na segunda metade, os locais foram melhores e chegaram à igualdade aos 58 minutos, por intermédio de Erick Castillo.O mesmo jogador voltou a bater o guarda-redes do Flamengo, aos 66 minutos, mas o golo foi invalidado pelo árbitro, depois de descortinar uma falta de um jogador local nas imagens do VAR.O conjunto da casa acabou, no entanto, por chegar mesmo ao segundo golo e, ao triunfo, aos 85 minutos, com o veterano Roberto Ordóñez, possante avançado de 37 anos, a fazer um ‘chapéu’ a Santos, depois de uma assistência de Cuero.O Flamengo, que na presente temporada já perdeu o Mundial de clubes, a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira, começou, assim, da pior forma a defesa da Libertadores, num Grupo A que também com Racing Club (Argentina) e Nublense (Chile).