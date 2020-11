Flamengo despede sucessor de Jorge Jesus após sofrer nova goleada

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua equipa técnica não comandam mais a equipa principal do clube”, revelaram os ‘canarinhos’ no Twitter.



A goleada sofrida no domingo ante o Atlético Mineiro, por 4-0, colocou um fim ao crédito que os dirigentes do Flamengo deram a Torrent, que, à 20.ª jornada do campeonato brasileiro, está no terceiro lugar.



O descalabro aconteceu precisamente frente a um rival direto na luta pelo título e que, com menos um jogo, tem os mesmos 35 pontos do Flamengo.



Ambos estão a um ponto do Internacional de Porto Alegre e têm dois de avanço para o São Paulo, que, no entanto, tem três encontros a menos.



Nós últimos três jogos no campeonato, o Flamengo empatou 2-2 em casa do Internacional, mas, depois foi goleado em casa pelo São Paulo (4-1) e agora caiu novamente por números expressivos frente a um adversário direto na luta pelo título.



“A atividade da equipa principal na próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza”, informa a formação do Rio de Janeiro.



Jorge Jesus conquistou seis títulos em pouco mais de um ano no Flamengo, sobressaindo o campeonato e, principalmente, a Taça Libertadores da América, além das supertaças sul-americana e brasileira.