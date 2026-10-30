Futebol Internacional
Flamengo destaca-se na liderança do Brasileirão
O campeão em título Flamengo, de Leonardo Jardim, reforçou na quinta-feira a liderança do campeonato brasileiro, ao vencer por 4-1 no reduto do vizinho Vasco da Gama, em encontro da 33.ª jornada.
Um dia depois do ‘nulo’ do Palmeiras, no reduto do Santos, o ‘Fla’ não desaproveitou a oportunidade para fugir na frente, passando agora a contar mais três pontos do que a formação comandada por Abel Ferreira, com cinco jornadas por disputar.
Pedro adiantou os forasteiros, aos 10 minutos, o argentino Alan Lescano ainda restabeleceu a igualdade, aos 15, mas, aos 41, o ponta de lança internacional brasileiro ‘bisou’ e recolocou o Flamengo no comando do marcador.
Na segunda parte, Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, também ‘bisou’, sentenciando o encontro com golos aos 53 e 85 minutos.
O Flamengo tem agora 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, segundo classificado, e 57 do Cruzeiro, terceiro, que perdeu as hipóteses matemáticas de chegar ao título, apesar de ter vencido por 1-0 no reduto do Atlético Mineiro.
Um golo de Kaio Korge, logo aos quatro minutos, selou o triunfo do conjunto orientado por Artur Jorge.
Na próxima jornada, o Flamengo recebe o Grêmio, enquanto o Palmeiras é anfitrião do Remo.
Pedro adiantou os forasteiros, aos 10 minutos, o argentino Alan Lescano ainda restabeleceu a igualdade, aos 15, mas, aos 41, o ponta de lança internacional brasileiro ‘bisou’ e recolocou o Flamengo no comando do marcador.
Na segunda parte, Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, também ‘bisou’, sentenciando o encontro com golos aos 53 e 85 minutos.
O Flamengo tem agora 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, segundo classificado, e 57 do Cruzeiro, terceiro, que perdeu as hipóteses matemáticas de chegar ao título, apesar de ter vencido por 1-0 no reduto do Atlético Mineiro.
Um golo de Kaio Korge, logo aos quatro minutos, selou o triunfo do conjunto orientado por Artur Jorge.
Na próxima jornada, o Flamengo recebe o Grêmio, enquanto o Palmeiras é anfitrião do Remo.
(Com Lusa)