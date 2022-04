Flamengo e Palmeiras empatam em duelo de treinadores portugueses

No Rio de Janeiro, as duas equipas não conseguiram desfazer o nulo, apesar de os cariocas terem tido mais posse de bola e mais remates.Com este empate, o Flamengo continua sem perder e é terceiro, com cinco pontos em três jogos, mais três do que o Palmeiras, que ainda não venceu nesta edição do Brasileirão e é 15.º classificado.Na terceira jornada, o Palmeiras recebe o Corinthians, de Vítor Pereira, um dos líderes do campeonato, com seis pontos em dois jogos, enquanto o Flamengo visita o Athletico Paranaense.